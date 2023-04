Monopoli-Gelbison 2-1: cilentani con il Messina nei playout

Il match Monopoli - Gelbison contava poco per entrambe avendo sia la formazione pugliese che quella cilentana già segnato il loro destino: gli uomini di Ferrari, erano certi dei playoff, quelli di Galderisi, di dover ceracre di salvare la serie C con i playout. E il tecnico dei rossoblu cilentani ha mandato in campo una squadra completamente cambiata e proponendo un 4-3-3 con Caccavallo al centro dell'attacco con De Sena a destra e sul versante opposto Kyeremateng, e proprio quest'ultimo al 24' ha portato in vantaggio la Gelbison dopo una bella azione personale conclusa con un preciso tiro che ha battuto sul palo di competenza Vettorel. E con il vantaggio meritato dei cilentani si va all'intervallo.

Nella ripresa il Monopoli non ci sta a perdere e dopo 8' Starita sfrutta al meglio un cross per battere Anatrella, e quasi nel finale al minuto 41' arriva anche la rete del sorpasso: Rolando, dimenticato dai difensori rossoblu insacca la rete che vale il 2-1 e costringe a una nuova sconfitta la Gelbison che chiude la stagione a 36 punti e nei playout dovrà giocare con il Messina.

Si parte sabato 6 maggio ad Agropoli, il ritorno dopo una settimana a Messina. Intanto da registrare un brutto episodio prima della partita un gruppetto di tifosi della Gelbison è stato aggredito da una frangia di violenti della squadra di casa che li hanno costretti a consegnare anche sciarpe e bandiere, l'arrivo delle forze dell'ordine è servito ad accompagnare allo stadio i sostenitori cilentani, ai quali poi è stato restituiti il materiale in precedenza sottratto. Davvero una brutta pagina in una gara dove non c'era nessun obiettivo in gioco.