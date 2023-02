Monopoli-Turris 2-0: «Rosso inesistente, penalizzati dal vento»

Alla vigilia Fontana aveva preannunciato una Turris vogliosa di proseguire nel proprio percorso di crescita ed invece a Monopoli è arrivata l’ennesima prestazione inconsistente, culminata in una sconfitta che complica ulteriormente il percorso salvezza. Al Veneziani finisce 2-0 per i gabbiani, che la sbloccano e blindano nella ripresa, dopo la colossale ingenuità di Di Nunzio che costringe i suoi all’inferiorità numerica. Non uno, ma diversi e pericolosi passi indietro per l’undici di Fontana, atteso adesso dalla cruciale sfida salvezza del Liguori contro il Potenza.

La gara – Si parte dallo stesso undici vittorioso sul Monterosi con l’unica variante rappresentata da Maldonado per Franco, lasciato a sorpresa in panchina. La gara stenta a decollare e per la prima conclusione in porta bisogna aspettare il minuto 26, quando ci prova su punizione da posizione defilata trovando un attento Perina a sventare. Il Monopoli guadagna progressivamente metri pur senza creare pericoli reali ad una Turris ben accorta in difesa. La prima – reale – sortita offensiva corallina arriva allo scadere della prima frazione, quando Leonetti (innescato da Maniero) lascia partire un velenoso rasoterra che chiama all’intervento decisivo Vettorel.

Nella ripresa, subito Zampa per Ruffo Luci. Due minuti e la strada si fa in salita per la Turris. È colossale l’erroraccio di Di Nunzio che innesca Fella, plateale poi la trattenuta del centrale ai danni dell’attaccante lanciato a rete, che gli costa il rosso diretto. Fontana risistema i suoi con gli innesti di Vitiello e Boccia per Rizzo e Giannone, ma la Turris non c’è ed al quarto d’ora incassa il gol di Mulè, che – indisturbato – trova la deviazione vincente in area su punizione di Pinto. La reazione corallina, tutt’altro che ragionata e manovrata, sta nella soluzione dalla distanza di Maldonado neutralizzata da Vettorel. Gara chiusa al 25’, quando Giannotti fa 2-0 su cross di Viteritti. Intanto nella Turris Guida ed Ercolano per Acquadro e Contessa. Starita (su erroraccio di Boccia) e Fella (neutralizzato da Perina) mancano poi il tris. Nel finale i tentativi di Guida e Maldonado.

L’analisi di Fontana – Una sola conclusione in porta nel primo tempo, poi Turris letteralmente eclissata dopo il rosso rimediato da Di Nunzio, ma per Fontana non tutto è da buttare: «Nel primo tempo siamo stati condizionati dal vento ma non credo ci siano state occasioni pericolose da parte degli avversari, se non su calcio piazzato neutralizzato da Perina. Abbiamo creato delle buone situazioni in cui potevamo far meglio, sbagliando però l’ultima scelta. La seconda frazione di gioco è stata fortemente condizionata dal doppio episodio del rosso di Di Nunzio e dell’infortunio di Rizzo: perdendo due calciatori difensivi e di struttura abbiamo subito pagato dazio su palla inattiva, prendendo gol. L’espulsione? Decisione piuttosto scellerata: l’arbitro ha ritenuto di punirci oltremodo, non c’erano gli estremi per il rosso. Pochi tiri in porta? La difficoltà nel primo tempo è stata determinata dal vento, che fermava le traiettorie. Non credo si tratti di paura, nella maniera più assoluta. Non siamo arrivati al tiro per scelte sbagliate nell’ultimo passaggio».

Ed ora la classifica si fa ancora più delicata: «La paura non deve assolutamente subentrare. Avere paura significherebbe smettere di giocare. Ho sempre detto ai ragazzi che tutto dipende tutto da noi».

Sembra non funzionare la cura Fontana: «Bisogna fare valutazioni in maniera obiettiva. Da quando sono arrivato ho allenato una squadra priva di molti calciatori infortunati. Nei primi quindici giorni ho dovuto aspettare il recupero di questi ragazzi, poi c’è stato il calciomercato. Mi sono trovato una nuova squadra a fine mercato e ho dovuto trovare il bandolo della matassa iniziando un altro lavoro. Non scappo dalle mie responsabilità ma, ripeto, bisogna valutare le cose con estrema obiettività in un momento sicuramente non semplice. Ho dovuto aspettare calciatori come Giannone e Leonetti che si trascinavano alcuni problemi fisici, ho giocato con Ardizzone quando c’era una trattativa avanzata che poi è andata in porto. Credo che sia difficile per tutti trovare continuità. Non abbasso la testa, continuo a lavorare al di là delle considerazioni che si fanno esternamente. Crediamo nell’obiettivo che dobbiamo raggiungere».