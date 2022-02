Monopoli-Turris 2-1 nel recupero, l'autogol di Sbraga sa di beffa

Una sconfitta che sa di beffa. Di quelle cocenti. La Turris cade a Monopoli dopo una gara dominata in lungo e in largo, condita dalla solita – consistente – mole di palle gol, dopo aver trovato il meritato vantaggio con un gran gol del baby Pavone. I gabbiani si riportano in partita con Borrelli, che realizza – alla mezz’ora del secondo tempo – la prima palla gol dei suoi, e poi la ribaltano in pieno recupero, con una sfortunata autorete di Sbraga, fino a quel momento giganteggiante.

Corallini adesso quarti a braccetto con Catanzaro e Avellino (domani c’è il derby con la Juve Stabia), a quota 39.

Al Veneziani mister Caneo deve fare i conti con le defezioni di Esempio (squalificato) e Santaniello (infortunato); panchina iniziale per Giannone. Nel 3-4-3 di partenza c’è dunque Varutti ad agire da braccetto sinistro; in mediana torna Franco, con Nunziante sulla sinistra; confermato il tridente proposto contro la Vibonese, con Leonetti e Pavone a supporto di Longo.

Gara sin da subito viva e ricca di spunti. Dopo una iniziale – sterile – pressione dei gabbiani, la Turris comincia a macinare il solito gioco a tutto campo. Ne vengono fuori tre palle gol nella prima mezz’ora: la prima con Sbraga, che in girata conclude di poco sopra la traversa, poi quella targata Leonetti, che – innescato da Tascone – si presenta a tu per tu con Loria e conclude di un nulla sul fondo, quindi Varutti, che ci prova con una gran botta dai venticinque metri che sfiora l’incrocio dei pali. È dominio Turris. Delizioso spunto su punizione di Franco per Longo, anticipato di un nulla da portiere. Sull’altro fronte, Varutti sventa su Grandolfo, cercato da Starita. Sale di giri il Monopoli, che si rivela però inconcludente: Starita ci prova da posizione interessante ma spara alle stelle.

Nella ripresa, la Turris la sblocca dopo cinque minuti con una bruciante ripartenza: Leonetti mette in moto Pavone, che si accentra e la mette sotto l’incrocio, dove Loria non può arrivare. È un gran gol. Doppio cambio Turris: dentro Giannone e Bordo per Pavone e Leonetti, e Turris col 3-5-2. Guiebre spreca da posizione favorevole ma sono sempre i corallini a sfiorare – di nuovo – il gol due minuti più tardi, quando Giannone manca di un nulla l’impatto sotto misura su pennellata di Tascone. Sbraga – sugli sviluppi di un corner – spedisce di testa di poco alto sulla traversa. Pari Monopoli al 28’: non basta una super risposta di Perina sul colpo di testa ravvicinato di Grandolfo, in agguato c’è il neo entrato Borrelli, in campo da una manciata di secondi, che insacca col più agevole dei tap-in. Subito doppio cambio Turris: in campo Zampa e Di Nunzio per Tascone e Nunziante. Starita semina il panico in area, Perina si oppone coi piedi e devia in corner. Giannone se ne va per le vie centrali puntando la porta, rimediando una punizione dal limite poi calciata sopra la traversa. Altra percussione con Manzi, altra punizione. Stavolta pennella Franco, su cui è decisiva la smanacciata di Loria. Sugli sviluppi del secondo calcio consecutivo dalla bandierina, l’inzuccata di Longo diretta in porta e sventata sulla linea di porta da Borrelli, ancora lui. È dominio Turris, fino alla beffa del 92’, quando Sbraga – fino a quel momento giganteggiante – devia nella propria porta un cross di Bussaglia. Fa festa il Monopoli. Ma quanta Turris.