Sfatato il tabù del Partenio Lombardi, oggi l'Avellino proverà a vincere per la prima volta in casa di un Monterosi Tuscia senza fissa dimora che, da ormai tre anni, vaga con le sue tende tra Lazio (Viterbo), Toscana (Pontedera) e Abruzzo (Teramo). Tre stagioni da itinerante che hanno ormai cancellato l'identità, non solo calcistica, del club che nel 2018 ospitò per la prima volta i biancoverdi in serie D. Quel giorno, nel piccolo paese in provincia di Viterbo, la gara fu arbitrata dall'allora figlio del ministro Michele Delrio. Il fischietto di Reggio Emilio, che diresse pure la gara di ritorno al Partenio Lombardi (2- 1 per i lupi) e con il quale gli irpini sono imbattuti, per uno strano scherzo del designatore questa sera alle 18.30 dirigerà pure il match del Bonolis di Teramo dove i biancoverdi saranno scortati da oltre 700 tifosi.

APPROFONDIMENTI Potenza-Giugliano, Bertotto alla vigilia Benevento-Sorrento, rebus attacco: attesa per Lanini Benevento-Sorrento, difesa inedita nel derby

Numero imponente, se messo a confronto con il centinaio di presenze dei laziali che, dal prossimo campionato, si sposteranno definitivamente a Guidonia. Particolare che interessa poco agli irpini concentrati esclusivamente sul proprio cammino e sull'obbligo che hanno di vincere per la prima volta in trasferta contro il Monterosi dopo i due pareggi e la sconfitta patita nell'era Braglia per mano dell'ex Adamo e del quasi irpino Costantino. A proposito di ex, sul fronte di casa, quest'oggi ci sarà in campo il solo Eusepi ad affiancare Vano in un attacco che, nelle ultime due gare, è stato capace di rifilare in trasferta tre reti alla Casertana e due all'Audace Cerignola.

Un piccolo campanello d'allarme per Michele Pazienza che ha comunque deciso di prendere il coraggio a due mani e confermare il 4-3-3 delle ultime uscite con l'affiatato tridente offensivo composto da Sgarbi e D'Ausilio a supporto di Patierno, intento a superare subito quota dieci toccata lunedì scorso. Un atteggiamento tattico più spregiudicato ma non per questo, come sottolineato dall'allenatore di San Severo in sede di presentazione del match, meno attento in fase di non possesso. Anche per questa ragione l'ex allenatore dell'Audace Cerignola si è portato in ritiro qualche dubbio relativamente ad alcuni ballottaggi in essere tra difesa e centrocampo.

Nello schieramento a quattro, promosso d'ufficio titolare sulla corsia di destra Cancellotti in luogo di Ricciardi che attenderà pazientemente il suo momento, a dirigere il pacchetto arretrato ci sarà nuovamente Rigione con al fianco uno tra Cionek e Frascatore. L'ex Turris, soprattutto alla luce degli acciacchi che l'ex reggino ha accusato ad inizio settimana, appare favorito. Malgrado ciò non è assolutamente da escludere che Frascatore, sempre più jolly del suo ex compagno di squadra Pazienza, possa finire per scambiarsi il testimone con Liotti dal momento che Tito, Dall'Oglio e il lungodegente Lores Varela saranno assenti pure al Bonolis.

Risicate sono invece le scelte in mediana dove, per ovviare numericamente alla squalifica di Palmiero, nel corso della settimana è stato spesso sperimentato l'argentino Llano nel ruolo di interno destro. Si tratta in ogni caso di una soluzione tampone destinata ad essere utilizzata solo in caso di necessità avendo come prima alternativa al tridente mediano l'ex Triestina Pezzella. Nel ballottaggio di quest'ultimo con De Cristofaro, infatti, Pazienza ha deciso di puntare sul dinamismo dell'ex Picerno nel tentativo di imporre subito un ritmo diverso a centrocampo anche grazie alle caratteristiche di Rocca e di Armellino con quest'ultimo dirottato davanti alla difesa. In una sfida dove lo stesso Pazienza non ha nascosto la possibilità di variare sistema di gioco, in base all'andamento del match, resta pertanto probabile anche il ricorso al collaudato 3-5-2.