Casertana oggi di scena al Bonolis di Teramo per affrontare i laziali del Monterosi Tuscia, match che per la compagine rossoblù giunge al termine di una settimana finalmente tipo, cioè senza impegni infrasettimanali poiché nella gara di Coppa Italia di mercoledì a Latina sono scesi in campo chi gioca di meno e i calciatori della formazione Primavera.

«Il fatto di aver lavorato per una settimana intera dice il tecnico Vincenzo Cangelosi ci ha consentito di mettere a posto un po' di cose, sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Di chiarire determinati concetti e di poter lavorare anche dal punto di vista fisico. È chiaro che in una settimana non è che si sconvolga o si migliora il tutto, però innanzitutto ci ha consentito di recuperare energie sia fisiche che mentali. Il grave infortunio di Fabbri, ad esempio, è conseguenza di tutti questi impegni così ravvicinati tra loro che, purtroppo, potevano portare a questo tipo di inconvenienti. In ogni caso, mi aspetto per questa partita un passo avanti da parte della squadra».

Cangelosi, quindi, guarda avanti e si sofferma sulla sfida odierna. «In questo campionato - prosegue l'ex vice di Zdenek Zeman - tutte le partite sono complicate a prescindere dalle posizioni in classifica. Il Monterosi, tra l'altro, per me ha una rosa interessante perché ha speso parecchio ingaggiando giocatori importanti per la categoria. Ha avuto qualche problema all'inizio del torneo, ha cambiato allenatore da poco, un tecnico esperto della categoria e che conosce bene le caratteristiche del girone. A Potenza hanno perso solo per una palla inattiva, per cui bisognerà stare molto attenti per riuscire a portare finalmente a casa la prima vittoria della stagione».

Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, Cangelosi tende a chiarire ogni cosa sulla posizione del portiere Venturi, apparso in difficoltà nelle ultime due partite, mentre il secondo Marfella nell'unica occasione in cui è stato chiamato in causa, cioè nella partita di Coppa Italia di mercoledì a Latina, ha evidenziato ottimi numeri e un buon stato di forma.

«Nessun dubbio - continua - per me Venturi resta il titolare. So di avere due portieri bravi, però per non ricadere nelle stesse problematiche della stagione scorsa in cui non si capiva bene chi fosse tra Prisco e Romano il portiere titolare, in questo genere di cose, proprio perché ho fatto il portiere, preferisco seguire una linea ben precisa. In questo momento, quindi, per me il titolare è Venturi. Poi, se nel prosieguo mi renderò conto che è il caso di cambiare, allora eventualmente lo farò». Chiarita, quindi, la posizione di Venturi, la Casertana dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 alla luce del recupero degli attaccanti Carretta e Montalto. In difesa, quindi, Celiento e Soprano centrali, mentre ai lati si dovrebbero sistemare Paglino a destra e Anastasio a sinistra. A centrocampo Toscano ha recuperato dalla botta al costato rimediata contro il Catania, ma dovrebbe partire dalla panchina non avendo lavorato a pieno regime per l'intera settimana. In mezzo al campo, quindi spazio a Proietti davanti alla difesa con Casoli e Damian nel ruolo di mezzala. In attacco ancora out Turchetta, sempre alle prese con problemi a una spalla. Il tridente che sarà composto, come sette giorni fa contro il Catania, da Carretta, Montalto e Curcio.

Da segnalare, infine, la sorprendente decisione dell'Osservatorio del Viminale sulla sicurezza delle manifestazioni sportive che ha inserito il match del prossimo 16 ottobre tra Casertana e Avellino tra quelle con profili di rischio. La sorpresa sta nel fatto che tra le tifoserie di Casertana e Avellino c'è un forte sentimento di amicizia ed è la prima volta che tale confronto venga sottoposto alla lente d'ingrandimento delle autorità preposte alla sicurezza degli eventi sportivi. A ogni buon conto, la misura maggiore consisterà nella vendita dei biglietti destinati al settore ospiti per i soli residenti della provincia di Avellino purché in possesso di Fidelity card.