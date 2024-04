Monterosi-Giugliano, probabili formazioni: è emergenza portieri senza Baldi, acquistato Scognamiglio

Emergenza portieri in casa Giugliano. Il club, nelle ultime ore, ha contrattulizzato l'estremo difensore Aniello Scognamiglio, classe 2004, svincolato ma con un passato nelle fila della Palmese. Il giocatore è stato ingaggiato per quest'ultimo lasso di stagione e per sostituire l'infortunato Baldi, che non rientrerà nelle ultime giornate.

Anche il portiere titolare, Russo, è alle prese con alcune noie fisiche. Domani i tigrotti di Valerio Bertotto saranno di scena a Teramo, contro il Monterosi-Tuscia, penultima forza del campionato. Il Giugliano, con un successo in terra abruzzese, si qualificherebbe ai playoff, risultato storico per la compagine presieduta da Alfonso Mazzamauro.