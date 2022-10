Monterosi-Giugliano 2-2: Piovaccari e Zullo salvano i gialloblù

Strappa un buon punto il Giugliano in casa del Monterosi. La squadra di Di Napoli, autentica sorpresa del girone C, passa due volte in svantaggio e per ben due volte riesce a recuperare.

I padroni di casa trovano il gol al 6’ del primo tempo: Di Paolantonio si avventa sulla corta respinta di Sassi e sigla la rete dell'1-0. Il Giugliano non dermorde e nella ripresa perviene al pari con il bomber Piovaccari, subentrato a gara in corsa. La gara è avvincente. Al 71’ il Monterosi passa nuovamente in vantaggio: rete di Santarpia che non sbaglia dall'interno dell'area di rigore. Ma a dieci minuti dal termine è il difensore Zullo a fissare il punteggio sul 2-2.