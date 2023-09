Monterosi-Juve Stabia 1-3, colpo all'esordio

Il vento è cambiato. La Juve Stabia bagna l’esordio nel nuovo campionato con un successo preziosissimo in casa del Monterosi dei tanti ex (Altobelli, Silipo, Fantacci e Cinaglia), e conferma la bontà delle scelte operate dalla società in estate con un’autentica rivoluzione rispetto allo scorso anno. Un successo esterno che mancava addirittura dallo scorso gennaio, a conferma di quanto sia stato importante, anche sul piano mentale, il lavoro del tecnico Guido Pagliuca (espulso nella ripresa), su un gruppo tutto nuovo e con tanti giovani di prospettiva.

Un buon primo tempo dei gialloblù che si fanno vedere in avanti con Bentivegna dopo un’occasione di Crescenzi.

Ma è la ripresa ad accendere l’entusiasmo dei tifosi stabiese, almeno duecento a Teramo al seguito, in vista del derby di lunedì 11 settembre, al Menti, con l’Avellino. Due minuti appena, e dal dischetto Candellone appone il suo primo sigillo in gialloblù. Due minuti appena, però, e Silipo, al secondo tocco dopo la sostituzione, deposita in rete sulla respinta di Thiam. Juve Stabia che alza comunque il baricentro e prova a farsi avanti. Al 68’ è l’ex Siena, Leone, a trovare il tiro dalla distanza con la palla che si insacca nel sette dove Mastantonio nulla può. Gara ancora aperta, il Monterosi non demorde, ma è l’esterno Baldi a trovare, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di controbalzo, il 3-1 che regala alla squadra del presidente Langella i primi tre punti di un campionato che si apre sotto i migliori auspici.