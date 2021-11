Turris travolgente al Rocchi: tre gol e Monterosi ko

Seconda vittoria consecutiva per la Turris, che sbanca il Rocchi e s’impone con un perentorio tris sul Monterosi, al quarto ko consecutivo. A Viterbo sblocca Santaniello (gran primo tempo il suo), poi - nella ripresa - Giannone e Leonetti spengono ogni velleità dei padroni di casa, che nel finale accorciano le distanze con Caon. La Turris sale a quota 22 in classifica, ad una sola lunghezza dal secondo posto. L’attacco corallino si conferma il più prolifico dell’intero girone, con ventisei gol all’attivo.

Contro il Monterosi, mister Caneo deve rinunciare agli acciaccati Franco e Ghislandi; panchina iniziale per Leonetti (alle prese con un affaticamento muscolare). Sulla corsia di destra confermato dunque Finardi, mentre sulla sinistra c’è Loreto (al posto di Varutti); in avanti, fiducia a Sartore (al suo esordio dal primo minuto).

Passano quattro minuti e il Monterosi si rende pericoloso con Di Paolantonio, che va di testa su uno spiovente in area ma – da posizione ravvicinata – non inquadra la porta. Replica la Turris con una conclusione di Santaniello “sporcata” da un difensore e arpionata dal portiere. Al 13’, sugli sviluppi di una punizione di Bordo, spettacolare rovesciata di Santaniello deviata in corner da Marcianò con una decisiva smanacciata. Al 18’ il vantaggio corallino: nasce da una rimessa lunga di Perina ad innescare Santaniello – ancora lui – che anticipa di testa il portiere in uscita ed insacca. Polidori ci prova con una conclusione dalla distanza, ma Perina è attento e neutralizza; una manciata di minuti più tardi, il giallo a Tascone: gli costerà il Catanzaro. Perina sugli scudi alla mezz’ora con un decisivo intervento a sventare una conclusione a botta sicura di Franchini, poi l’arbitro ferma tutto per offside. Al 42’ Di Paolantonio ci prova con una conclusione a giro che si spegne di poco sul fondo. Allo scadere della prima frazione, la più ghiotta occasione di marca laziale. Di Paolantonio – se lo perde Tascone – serve Polidori in area, che viene messo giù da Perina. Il direttore di gara indica il dischetto: dagli undici metri va proprio Polidori, Perina intuisce e respinge; sulla sfera si fionda poi Pilori, che a porta completamente spalancata calcia alle stelle.

Nella ripresa, subito un cambio per la Turris: fuori Santaniello, dentro Leonetti. Due minuti e Sartore pennella dal limite e chiama al grande intervento Marcianò, che si salva con la complicità della traversa. Al 7’ gran giocata di Leonetti, che va a rubarsi un pallone nel cuore dell’area e viene poi agganciato da Mbende. Il direttore di gara decreta il secondo penalty di giornata, che Giannone realizza per il 2-0 Turris. Secondo cambio corallino al minuto 11: dentro Di Nunzio a rilevare Sartore. Al 21’ Giannone pennella per la testa di Leonetti, su cui è decisivo – ancora una volta – il portiere di casa. La Turris la chiude virtualmente al minuto 26: Leonetti firma di testa il 3-0 su assist di Bordo, finalizzando un'azione ubriacante. Il Monterosi accorcia al 37’ con Caon, a segno con un colpo di testa sotto misura, ma qualche minuto più tardi si ritrova in inferiorità numerica per il secondo giallo rimediato da Mbende.

Finisce con la Turris che raccoglie gli applausi del settore ospiti del Rocchi.