Niente tifo per Casertana-Giugliano: il Prefetto decide le porte chiuse

Niente tifosi per Casertana-Giugliano del 18 gennaio alle 20.45. Il prefetto di Caserta Carlo Castaldo ha da poco notificato il provvedimento al club rossoblù: disputa della gara a porte chiuse.

La decisione arriva dopo che ieri, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva indicato la gara come connotata da profili di rischio.

Il Casms ha indicato come misura la disputa della partita a porte chiuse ed il prefetto l'ha recepita. La decisione arriva dopo i gravi incidenti di lunedì scorso in occasione di Casertana-Foggia. Il giudice sportivo aveva già chiuso i cancelli del Pinto per la successiva partita casalinga contro il Messina. Salvo ulteriori restrizioni, dunque, i tifosi casertani potranno tornare sugli spalti in occasione della sfida con il Latina a fine gennaio.