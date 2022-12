Non bastano Zigoni e Santos, la Juve Stabia cade a Cerignola dopo sette risultati utili

La Juve Stabia cade dopo sette risultati utili consecutivi, ed a Cerignola perde l’ultimo atto di un girone di andata che incorona comunque i gialloblù di Colucci al quarto posto solitario in classifica alle spalle del trio Catanzaro-Crotone-Pescara.

Una gara rocambolesca quella del “Monterisi” dove il tecnico stabiese torna per la prima volta da avversario dopo i trascorsi da calciatore. Al 13’ passa il Cerignola: Malcore capitalizza un lancio dalle retrovie, supera sia Altobelli che Maggioni e trafigge Barosi che chiude a 658 minuti la propria imbattibilità. Juve Stabia in partita, con Scaccabarozzi che centra la traversa nel finale della prima frazione.

Secondo tempo avvincente, con i campani padroni del campo e l’undici di Pazienza micidiale in contropiede. Ricci si vede negare il possibile pareggio da Saracco, e sul capovolgimento di fronte Sainz Maza trova il gol del 2-0 con un tap in sull’uscita di Barosi. Ancora un palo per la Juve Stabia con Berardocco, che fa pendant con il 3-0 pugliese: stavolta è D’Andrea, di forza, a calciare sotto la traversa.

Gara finita? Neppure a dirlo. Colucci mette in campo l’artiglieria pesante con Santos al fianco di Zigoni. Ed è proprio l’ex Venezia ad accorciare, alla mezzora, sul cross di Mignanelli. Pochi minuti ed il venezuelano riaccende le speranze stabiesi con una spettacolare rovesciata dopo il colpo di testa di Caldore. Finale amaro, con Achik che corona la propria prestazione con il gol del 4-2 che, nel recupero, chiude definitivamente il match.