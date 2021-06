Novellino alla Juve Stabia si fa ma i gialloblù perdono Marotta

Aspettando la firma ufficiale di Walter Novellino, a cui sarà affidata la Juve Stabia per la stagione 2021/22, il club gialloblù perde l’uomo su cui, si sperava, avrebbe dovuto costruire la nuova squadra. Domani, al massimo martedì, Alessandro Marotta sarà a Modena per le visite mediche. Il bomber, ormai ex gialloblù, alla fine ha deciso, ed ottenuto, di avvicinarsi a casa (la famiglia vive a Vicenza), e il prossimo anno, dopo ben 14 reti in mezza stagione, non vestirà più la casacca delle Vespe. Delusione e amarezza tra i tifosi, che avrebbero sognato i suoi gol per arrivare, magari, a lottare alla pari per i playoff con i giganti del girone, ma così non sarà. Per il diesse Marra Cutrupi il compito, non facile di sostituirlo, anche se con un allenatore dello spessore di Novellino, già al Napoli e all’Avellino, non dovrebbe essere difficile convincere a sposare la causa qualche elemento di spicco in serie C. Il progetto continua… o meglio, ricomincia…