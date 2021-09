Novellino applaude: la Juve Stabia tra le grandi del campionato

Per la sua Juve Stabia solo applausi, e la gioia del primo successo che lancia anche in classifica, nelle zone altissime, i gialloblù. Walter Novellino esalta i suoi dopo la vittoria di Vibo che, giunta dopo due pareggi con tante recriminazioni, sembra la conferma della crescita e della bontà del suo gruppo: «Era una partita importante – queste le parole del tecnico -, e non volevamo sbagliare. Abbiamo giovani importanti che hanno dimostrato di valere la categoria, ma anche un gioco che pian piano ci consente di arrivare sotto porta con facilità. Possiamo crescere ancora, non dobbiamo fermarci, il campionato è ancora lungo, ma il trend positivo non può che aiutarci a migliorare sempre».

La gioia sotto i tifosi, alla prima vera trasferta, sempre al fianco della squadra. «Sono felice per loro – continua Novellino -, sono persone perbene, meritano tutto il nostro rispetto e credo siano tornati a casa felicissimi”. Schiavi ancora sugli scudi, poi il gol all’esordio di Evacuo, Novellino gongola: “Nicholas ha disputato un’ottima gara, ma come tutti. Non dimentichiamo il gol di Bentivegna, straordinario… Vanno esaltati tutti, anche Panico, che ha avuto tante occasioni in queste gare, ma mai il guizzo fortunato. Il gol di Evacuo? Importantissimo. E’ un calciatore dal grande carisma, e sono convinto che al suo fianco anche gli altri ragazzi potranno crescere».