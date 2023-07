Accordo raggiunto e scambio di documenti in corso tra Avellino e Sampdoria per l’approdo in Irpinia del 22enne Felice D’Amico. Il trequartista, tre gol la scorsa stagione con la Pro Sesto, in passato ha maturato esperienze nelle giovanili di Palermo, Inter e Chievo. Il suo acquisto si aggiunge a quelli di Cancellotti, Mule’ e Varela. Per domani è attesa anche la firma di Cosimo Patierno.