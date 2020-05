In attesa di conoscere le decisioni sulla conclusione dell'annata sportiva in corso, la Cavese si proietta già alla stagione 2020-2021. Il presidente Massimiliano Santoriello ha infatti ridefinito l'assetto tecnico dell'intero settore giovanile, ufficializzando già gli incarichi per il prossimo anno calcistico.



Una sola novità nell'organigramma. Si tratta di Pasquale Bovienzo, ex collaboratore di Pippo Inzaghi sulla panchina del Benevento, che vanta un'importante esperienza nel vivaio del club sannita, tra le migliori società d'Italia per organizzazione delle giovanili. Bovienzo allenerà la squadra Under 17 nazionale della Cavese.



Confermate invece le altre panchine del settore giovanile biancoblu: Gaetano Perrella (Berretti), Corrado Pianese (Under 16 nazionale), Gianluca Landri (Under 15 nazionale), Gerardo Grottola (Juniores Serie D), Rocco Santoro (Under 17 regionale), Giuseppe Avella (Under 16 regionale), Francesco Menza (Under 15 regionale), Pierfrancesco Giacinto (Under 14 regionale) e Tullio Masullo (Under 14 provinciale).



Intanto, si è conclusa con un eccellente risultato la raccolta fondi promossa dalla Curva Sud "Catello Mari". Raggiunta quota 15.899 euro, da destinare all'ospedale di Cava de' Tirreni. Il promotore, Armando Accarino ha versato la somma su un conto corrente appositamente attivato, che sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature e dispositivi da donare al nosocomio metelliano. Il conto resterà aperto per ulteriori donazioni. L'Iban è il seguente: IT71 D0310 476 1700 000 0082 4264. © RIPRODUZIONE RISERVATA