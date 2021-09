Turris all’esame Massimino: «Catania un avversario forte»

Partenza questa mattina alla volta di Catania per la Turris, che nel pomeriggio – in vista del posticipo del turno infrasettimanale in programma domani al Massimino – sosterrà la seduta di rifinitura a Mascalucia.

«Affronteremo un avversario forte e blasonato – così mister Caneo alla vigilia del match – e i ragazzi ne sono pienamente consapevoli. La squadra è pronta ad affrontare un Catania determinato e solo apparentemente in difficoltà, pronto in ogni caso a trarre forza ulteriore dal suo stadio e dal suo pubblico. Quanto a noi, dobbiamo semplicemente crescere e migliorare, anche sul piano della tenuta mentale. Catania sarà sicuramente un banco di prova importante, come tutte le altre gare del resto. La cosa più importante è affrontarlo con la giusta mentalità, quella di fare la partita».

Si profila qualche variazione all’undici iniziale al Massimino. «Sì, ci sto pensando. Scioglierò le ultime riserve nelle prossime ore».

Il Catania alza la voce – Sulla scia del rovente pareggio contro il Catanzaro nel posticipo di lunedì (contestatissimo il rigore concesso ai calabresi), il club etneo ha diramato una nota ufficiale lamentando la «inadeguatezza» della direzione di gara del Ceravolo: «L’errore arbitrale è legittimo, l’inadeguatezza stona: questo è il messaggio che affido alle istituzioni calcistiche … Il lavoro dei professionisti va tutelato».

Caneo spegne sul nascere ogni congettura: «La cosa non mi tocca perché non credo in alcun condizionamento. Francamente non penso esistano arbitri che scendono in campo con l’intenzione di danneggiare una squadra a vantaggio di quella che la settimana prima ha magari subito un torto. Penso agli errori che rischiamo di commettere noi, più che a quelli che potrebbero capitare all’arbitro».

Convocati – Al Massimino torna disponibile il portiere Perina, al rientro dal turno di squalifica. Ai box, invece, Nunziante, D’Oriano e Lame.

Ventiquattro i calciatori convocati da mister Caneo:

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Di Nunzio, Esempio, Lorenzini, Loreto, Manzi, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Giofré, Iglio, Palmucci, Tascone.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Pavone, Santaniello, Sartore.