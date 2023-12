Un equo pareggio caratterizza il risultato del derby Sorrento-Casertana.

Ospiti in vantaggio all'8' con Damian, rimonta del Sorrento in avvio di ripresa con Ravasio (2'), alla sesta rete in maglia rossonera.

Un match molto combattuto, caratterizzato da scelte tattiche dei due allenatori, Maiuri e Cangelosi, particolarmente efficaci in funzione dell'evoluzione del gioco.