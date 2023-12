Nuovo partner per la Turris: accordo con la Moby del gruppo Onorato

Nuovo partner per la Turris di Antonio e Giuseppe Colantonio.

Dalla prossima gara contro il Monterosi, sulle maglie da gioco dei corallini sarà infatti presente anche il logo della Moby SpA, «la compagnia di navigazione – così il club nella nota che ha ufficializzato la sinergia – leader in Italia per il trasporto di auto e passeggeri verso le più belle isole del Mediterraneo, Sardegna, Corsica, Isola d’Elba e Sicilia».

L’annuncio è stato formalizzato in giornata dalla società corallina. Moby, «nuovo main sponsor» corallino, «offre i migliori servizi di bordo e, con il logo Tirrenia, collega Napoli e Palermo in entrambe le direzioni per 365 giorni l’anno».

La società – che ha legato il proprio marchio al progetto Turris – fa parte del gruppo Onorato Armatori, già in passato vicino alla società corallina, sempre nella forma della sponsorizzazione.