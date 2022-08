Nuovo test per la Turris: al Liguori arriva il Picerno dell'ex Longo

Nuovo test in programma per la Turris. Reduce dal pari nell’allenamento congiunto con la neopromossa Gelbison (il secondo consecutivo dopo quello del San Francesco con la Nocerina) e in attesa delle ultime – cruciali – manovre di mercato, la formazione di Canzi ospiterà al Liguori il Picerno dell’ex tecnico Emilio Longo. L’appuntamento è per «domenica 21 agosto, giorno in cui avrebbe dovuto prendere il via la Coppa Italia di Serie C». L’allenamento congiunto – ha fatto sapere il club corallino – comincerà alle ore 17.

Lavori in curva – Proseguono intanto gli interventi di riqualificazione in curva Vesuvio. Nel corso della settimana sono state completamente rimosse le vetrate; nei prossimi giorni si procederà dunque all’installazione delle griglie metalliche. Gli interventi – la rassicurazione da Palazzo Baronale è categorica – termineranno in tempo utile per l’avvio della nuova stagione.