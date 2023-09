Obiettivo riscatto. È con questo spirito che la Turris sta preparando la trasferta a Foggia: una gara dalle molte insidie, specie perché arriva una settimana dopo la sconfitta nel posticipo di lunedì contro il Picerno, prima sconfitta stagionale per gli uomini di Bruno Caneo.

La compagine corallina giunge tutto sommato bene alla trasferta in terra pugliese, perché è chiaro a tutti che finora è stato fatto più di quanto fosse auspicabile alla vigilia della stagione. Ieri poi è arrivata la notizia del prolungamento del contratto di uno dei senatori della squadra, il difensore Frascatore. Notizia salutata con entusiasmo dallo stesso giocatore: «Mi trovo bene con il gruppo e con la società. Quando mi è stata fatta la proposta del rinnovo, non ho avuto tentennamenti nell'accettarla».

La Turris chiuderà oggi la preparazione in vista della partenza per Foggia: restano da valutare le condizioni di Franco, non ancora al meglio dopo le noie muscolari patite due settimane fa. Argomento centrale della discussione resta la sconfitta col Picerno: «Queste batoste le dobbiamo prendere - ammonisce l'allenatore - elaborarle e trasformarle in energia positiva. Dal mio punto di vista non c'è nulla di preoccupante».

Sulla stessa lunghezza d'onda il capitano, Luca Giannone, di recente premiato dalla società per le cento presenze in casacca corallina (nel frattempo diventate 102): «Nessun dramma - sottolinea l'attaccante - Ha avuto il suo peso anche la trasferta a Messina, giocata il giovedì precedente. Il giorno dopo il rientro non ci siamo allenati a causa della pioggia, la preparazione complessiva ne ha risentito. Se si aggiungono la stanchezza e il fatto che di fronte avevamo un avversario di qualità, si capisce come sia giusto non drammatizzare troppo questa prima sconfitta». Si guarda avanti, a una trasferta "insidiosa" come la definisce Giannone: «Lo Zaccheria è uno stadio difficile. Noi stiamo preparando la partita come sempre, con la massima tranquillità, proveremo ad esprimere il nostro gioco. Dobbiamo prestare più attenzione alla fase difensiva: non si possono prendere due-tre gol ogni volta». «Tutte le volte ripetiamo gli stessi errori conclude Caneo quando parla dei gol subiti troppo presto e non sempre puoi rimontare le partite. Siamo stati bravi fino ad ora, tranne che con il Picerno, ma le cose non sempre vanno per il verso giusto, anche perché ci sono gli avversari. Dobbiamo credere nella mentalità che ci siamo dati e nel nostro gioco per diventare protagonisti del nostro percorso».