Francesco Scarpa avrà fatto un patto col Diavolo, se a 41 anni continua ad essere in forma e fra i professionisti. Sicuramente l'ha fatto con la Paganese, seppur non sia ancora ufficiale. Qualche settimana fa il fantasista di Torre Annunziata ha incontrato la società e ha trovato l'accordo per un altro anno in azzurrostellato: manca solo la firma sul contratto e l'ufficialità da parte del club. Ad annunciare - di fatto - il prolungamento del rapporto fra Scarpa e Paganese è stato il direttore sportivo Guglielmo Accardi nella conferenza di presentazione del tecnico Alessandro Erra: "Da dirigente sarei un pazzo a rinnovare un contratto ad un calciatore di 41 anni, ma per lui parlano i numeri e davanti ai numeri ci dobbiamo fermare tutti", ha dichiarato Accardi. "Ha meritato di essere preso in considerazione, quindi resterà un altro anno con noi. Anche lui deve capire che ci può dare una mano, come ha fatto, anche fuori dal campo perché è un punto di riferimento per l’ambiente, per la piazza". Ora si aspetta solo l'ufficialità.



Per Scarpa questa potrebbe essere la stagione in cui raggiungere le 200 presenze in campionato con la Paganese, entrando di diritto nella storia del club come uno dei giocatori più presenti di sempre. Ulteriore obiettivo per il capitano azzurrostellato sarebbe quello di diventare terzo nella classifica marcatori All time della Paganese, dato che gli mancano pochi gol per raggiungere Luigi Sasso sul podio. © RIPRODUZIONE RISERVATA