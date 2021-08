Comincia domani la stagione della Paganese, con qualche settimana di ritardo sulla tabella di marcia a causa delle vicissitudini legate alla mancata iscrizione. Quest’oggi, staff tecnico e calciatori si sono sottoposti alle visite mediche di inizio stagione, presso l’Istituto Cardiologico De Martino. È prevista per domani mattina, allo stadio Marcello Torre, la prima seduta di allenamento per la squadra, che resterà in sede in questa prima settimana. Nel caso in cui la rosa dovesse essere numericamente al completo, è possibile che si possa optare per un mini-ritiro. Domani sarà primo approccio per i nuovi giocatori, fra cui gli ultimi due ufficializzati nella giornata odierna dal club: si tratta dei giovani Giovanni Midolo e Aly Nader, che hanno firmato un contratto biennale. Midolo, classe 2001 cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, è un difensore centrale e si aggregherà al gruppo di Raffaele Di Napoli, dopo aver effettuato i test Anti-Covid19. Nader, invece, è un terzino sinistro classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Lo scorso anno ha vestito la maglia dell’Arezzo nel Girone B di Serie C, dove ha collezionato 7 presenze.

Un volto nuovo anche nello staff di Lello Di Napoli che, oltre al vice Tatomir e al preparatore dei portieri Pagliarulo, avrà come collaboratore anche Luca Piscitelli, che in passato ha lavorato con Salvatore Marra. Ai saluti l'ex allenatore in seconda Guido Di Deo, dopo tre stagioni, e il preparatore atletico Pasquale D'Antonio, che da due anni curava la preparazione degli azzurrostellati.