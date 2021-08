Paganese, arrivano tre under ma il vero colpo è la firma di Zito

Tre giovani per la Paganese. La società azzurrostellata ha ufficializzato l'arrivo dall'Atalanta del difensore Edoardo Scanagatta, classe 2002, che si trasferisce alla Paganese con la formula del prestito con addestramento tecnico fino a giugno 2022. Arriva a titolo definitivo dall'Avellino, invece, il terzo portiere: sarà il 18enne Sabino Pellecchia, tesserato dagli azzurrostellati come giovane di serie. Dopo aver acquistato Volpicelli, la società di via Filettine ha concluso un'altra operazione con il Benevento: arriva in prestito annuale il terzino destro Francesco Perlingieri, classe 2002, che nella scorsa stagione ha giocato nella Primavera giallorossa e aveva iniziato la preparazione con la prima squadra le scorse settimane.

Nel fine settimana, prima della partenza per il ritiro di Chianciano Terme prevista per domenica mattina, è possibile che la società possa ufficializzare altri acquisti. A partire da Antonio Zito ex di Casertana e Picerno che ha già l'intesa con gli azzurrostellati e si sta già allenando con i nuovi compagni.