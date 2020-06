Domani il Consiglio Federale ufficializzerà le date dell'inizio della prossima stagione di Serie C. Il campionato dovrebbe iniziare a metà settembre e, chiarito ciò, i club si organizzeranno di conseguenza. La Paganese scenderà nei dettagli tecnici, insieme all'allenatore Alessandro Erra, nei prossimi giorni. Le ultime settimane, invece, sono state dedicate all'espletamento di incombenze burocratiche ed economiche.



Nel frattempo è arrivato il primo addio. Oggi il club ha comunicato la risoluzione consensuale col difensore Piersilvio Acampora. Il classe '98 ha interrotto anticipatamente, d'accordo con la società, il contratto che lo legava agli azzurrostellati ancora per un'altra stagione. Anche lo scorso anno Acampora salutò temporaneamente la Paganese per trasferirsi alla Sicula Leonzio, salvo ritornare in Campania dopo poche settimane. Poco lo spazio raccolto in questo campionato: solo sei presenze, di cui solo una da titolare (0-0 con la Viterbese a gennaio scorso). Acampora saluta definitivamente la Paganese dopo 44 presenze totali e un gol, realizzato a Catanzaro nel passato campionato, in quattro stagioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA