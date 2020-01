Il mese di gennaio si è concluso e con esso anche il mercato. La Paganese è rimasta a guardare, ha atteso queste quattro partite per fare delle valutazioni e lala fine la società ha deciso di proseguire con la rosa attualmente a disposizione di Alessandro Erra. Con tutti i rischi - legati a infortuni e squalifiche - del caso. I playout sono a cinque punti di distanza, il club azzurrostellato crede di poter giungere ad una salvezza tranquilla e poi giocarsi, se ce ne sarà la possibilità, qualcosa di diverso. Difficile. Fino all'ultimo si è cercato di ingaggiare un centrocampista, per sopperire alla partenza di Lidin e all'infortunio di Caccetta, che si è fermato nel corso della gara con la Virtus Francavilla e resta in dubbio.



La prima emergenza Erra la vivrà per il match di domani sera contro la Cavese, nel derby che apre la quinta giornata di ritorno della Serie C (fischio d'inizio al Torre alle 20.45). In difesa mancherà Panariello squalificato, oltre a Schiavino alle prese con uno stiramento al polpaccio. In dubbio pure Mattia per un problema alla spalla, per cui con Sbampato e Stendardo è quasi certo che ci sarà Acampora. Sulle corsie laterali spazio a Carotenuto e Perri, nonostante anche quest'ultimo non stia al meglio, mentre al centro dovrebbe essere riproposto ancora Scarpa dall'inizio. In attacco Calil e Diop. © RIPRODUZIONE RISERVATA