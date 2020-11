Restano positivi i sette giocatori della Paganese che hanno scoperto sabato mattina di aver contratto il Covid-19. Nella giornata di ieri i calciatori sono stati sottoposti ad un nuovo tampone, ancora positivi, pertanto sono rimasti in isolamento domiciliare. Nessuno di loro, però, presenta sintomi, anche se la loro assenza contro la Viterbese sarà pesante. Come da protocollo, ripeteranno il test anti-Covid lunedì, con la Paganese che si augura di poter recuperarne qualcuno in vista del turno infrasettimanale con l'Avellino. Soprattutto in attacco gli azzurrostellati avranno gli uomini contati, con Alessandro Erra che potrà contare solamente su Scarpa e Guadagni, come accaduto già nel corso della partita contro il Teramo di sabato sera. Il resto del gruppo squadra si è sottoposto ieri a nuovo giro di tamponi, che ha dato esito negativo. Negli ultimi due giorni Schiavino e compagni si sono allenati al Marcello Torre e lo faranno anche domani.

Intanto, il club ha comunicato che il derby con l'Avellino, in programma mercoledì prossimo 11 novembre alle ore 20.45, è stato anticipato alle 17.30 dello stesso giorno.

