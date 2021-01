A quindici giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato invernale, la Paganese dà il primo segno di vita in tal senso con l'acquisto del centrocampista Stefano Antezza dalla Viterbese. I due club stavano lavorando da qualche settimana per l'arrivo in azzurrostellato del classe '96, ufficializzato quest'oggi con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Antezza ha firmato con la Paganese un contratto di sei mesi.

In questa prima parte di stagione, la mezz'ala è rimasto fuori lista in gialloblù, per una scelta societaria, e non è riuscito ad accasarsi nella passata finestra di calciomercato. Si è però sempre allenato nell'orbita della rosa allenata prima da Maurizi e poi da Taurino, fino all'arrivo oggi alla Paganese. Sarà subito a disposizione, anche se dovrà ovviamente recuperare il ritmo partita, visto che il suo ultimo match ufficiale risale allo scorso 8 marzo nel derby col Rieti (l'ultima gara prima del lockdown). Con la Viterbese, nello scorso campionato, ha totalizzato 21 presenze fra campionato e Coppa Italia, con una rete a referto, quella proprio contro gli azzurrostellati alla prima giornata.

Il mercato della Paganese, tuttavia, è appena cominciato. Gli azzurrostellati sono alla ricerca di un difensore centrale di esperienza, ma non sono da escludere anche movimenti in attacco (dove potrebbe arrivare Christian Tommasini dal Pisa, classe '98, ma solo se partirà una delle punte) ed in porta, date le prestazioni opache di Matteo Campani.

