Nuovo difensore under per la Paganese, che nel primo pomeriggio di oggi ha ufficializzato l'accordo con il Pisa per il prestito secco fino al 30 giugno 2021 del difensore Riccardo Perazzolo. Si tratta di un arrivo per completare il pacchetto arretrato, dato che l'idea della società - dopo il ritorno di Mattia - era quella di mettere a disposizione di Erra un centrale giovane. Perazzolo ha compiuto 20 anni lo scorso giugno e sarà alla sua prima stagione fra i professionisti, non avendo finora mai esordito con le maglie delle prime squadre in cui ha militato.



Dopo aver compiuto tutta la trafila al Verona ed essere stato in prestito nel campionato 2018/2019 fra Torino e Sassuolo, Perazzolo è stato ingaggiato lo scorso novembre a parametro zero, come elemento anche a disposizione della prima squadra. Infatti, in ben otto occasioni è stato convocato da Luca D'Angelo in Serie B, senza mai scendere in campo. Ai dettagli anche l'approdo di un altro giovane, per il reparto avanzato. Si tratta di Andrea Isufaj, classe '99, svincolato dopo l'esperienza al Chievo. Due anni fa ha vestito la maglia della Lucchese in Serie C, realizzando 2 gol. © RIPRODUZIONE RISERVATA