Prima doppia seduta del pre-campionato per la Paganese. I giocatori azzurrostellati si sono ritrovati questa mattina al Marcello Torre per una seduta prevalentemente tattica: small sides games 4vs4 sotto gli occhi di mister Erra e del suo vice Guido Di Deo. Dopo il pranzo, la squadra si è concentrata su un lavoro di forza con sovraccarichi. Si è allenato ancora da solo, svolgendo lavoro individuale, il centrocampista Daniel Onescu, in attesa di sottoporsi al secondo tampone che gli consentirà di aggregarsi al gruppo. Lo farà domani, insieme ai suoi compagni, per i quali quello di domani sarà il quarto tampone che chiuderà il secondo ciclo di controlli anti-Covid. A seguire la sessione di allenamento pomeridiana.



Intanto la società ha comunicato che l'attaccante Giuseppe Guadagni ha firmato un contratto di addestramento tecnico annuale. Il classe 2001, che nella scorsa stagione ha realizzato due gol in sedici presenze con la prima squadra, al suo primo anno fra i big, al termine di questo anno sportivo potrà così firmare il contratto professionistico, qualora il club lo riterrà opportuno. © RIPRODUZIONE RISERVATA