Si ritorna al calcio giocato per la Paganese, dopo i giorni di fuoco fra Natale e Capodanno che hanno riguardato la panchina di Alessandro Erra. Questa mattina la squadra si è ritrovata alla stadio Marcello Torre per la ripresa degli allenamenti, dopo nove giorni di pausa all'indomani del ko con il Foggia. Il gruppo squadra si è sottoposto dapprima ai test anti-Covid e ha poi svolto una seduta di allenamento in forma individuale, in attesa dei risultati dei test. Tutti i giocatori sono rientrati dai luoghi in cui hanno svolto le vacanze estive, compresi i quattro infortunati Benedetti, Cesaretti, Sbampato e Sirignano. Per loro sono in programma esami specifici nei prossimi giorni da parte dello staff medico per valutare eventuali tempi di recupero in vista di un possibile rientro in gruppo.

Non c'erano volti nuovi alla ripresa, ma già domani potrebbe essercene uno. Si tratta di Francesco Bertolo, difensore classe '91, che nella prima parte di stagione ha giocato nell'Acireale in Serie D (sei presenze prima dello stop dei campionati). La trattativa con il centrale siciliano è in stato avanzato, i primi contatti ci sono stati già negli ultimi giorni del 2020 e Bertolo dovrebbe firmare con la Paganese già nelle prossime ore, in modo tale da mettersi a disposizione di Erra per l'inizio della prossima settimana (deve prima sostenere i controlli anti-Covid). Bertolo è un centrale di piede mancino, alto 187 cm, che lo scorso anno si è alternato fra Picerno ed Avellino, per un totale di 22 presenze e un gol in C. L'anno precedente era stato al Siracusa, in C anche nel 2016/2017 con l'Unicusano Fondi.

