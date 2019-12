La sosta forzata del campionato, a causa dello sciopero per il mancato accordo sulla defiscalizzazione, ha permesso alle squadre di Serie C di anticipare il momento dei bilanci, da chiudere al termine del girone d'andata. La Paganese, al giro di boa, ha raccolto 24 punti, è a +7 sulla zona playout ed è in una posizione tutto sommato tranquilla, dopo due stagioni davvero disastrose. Il direttore sportivo del club azzurrostellato, Guglielmo Accardi, ha approfittato della pausa per tracciare il punto sulla prima parte di campionato della squadra di Erra: «Forse all'inizio non ci aspettavamo neppure noi di arrivare alla sosta natalizia così, ma credo che i punti che abbiamo siano assolutamente meritati. I risultati sin qui raccolti - ha ammesso il ds Accardi - sono figli di una stagione scorsa che ci ha permesso di fare le cose in un certo modo quest'anno. L'aspetto positivo è che stiamo mettendo in mostra tanti giovani, a partire da Guadagni, pur non snaturandoci. E penso che ci manchino anche diversi punti: siamo stati poco fortunati con gli arbitri».



Ovviamente queste settimane di sosta permetteranno alla Paganese anche di gettare le basi per la finestra invernale del calciomercato. Valutazioni in corso su alcuni giocatori che hanno reso meno delle aspettative (Calil e Dramè); in generale a determinare il mercato saranno le prime giornate del mese di gennaio (compreso il recupero con la Viterbese fissato per mercoledì 22) che permetteranno di capire che tipo di campionato fare: «Molto dipenderà da come arriveremo nell'ultima settimana di gennaio, ma comunque non sarà un mercato dai grandi nomi. Numericamente stiamo bene, prenderemo qualcuno solo se ci saranno uscite, faremo operazioni marginali». © RIPRODUZIONE RISERVATA