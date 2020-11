Il centrocampista della Paganese, Angelo Bonavolontà, sarà costretto a saltare il derby di Castellammare di Stabia per squalifica. Il classe 2000 è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo, in seguito al giallo rimediate nel corso della partita con il Bisceglie: per lui si tratta della quinta ammonizione. A rischio squalifica ci sono sempre Cigagna ed Onescu, diffidati.

L'assenza di Bonavolontà, che pure non ha brillato in questo avvio di campionato in cui ha alternato degli aspetti positivi (decisamente pochi, fra questi il gol alla Turris e l'assist per Schiavino) e note meno liete, sarà comunque pesante per Alessandro Erra. Il mediano napoletano, infatti, stava giocando da play in queste ultime giornate in sostituzione di Alessio Benedetti, infortunatosi proprio nel corso del derby con la Turris. Per il centrocampista umbro lo stiramento alla coscia non è stato ancora smaltito, per cui resta sempre ai box: lo staff conta di recuperarlo per la prossima sfida interna col Bari, altrimenti rientrerà poco prima della pausa natalizia.

Oggi ripresa degli allenamenti per la Paganese, che si è ritrovata allo stadio Marcello Torre, a due giorni di distanza dal deludente pareggio contro il Bisceglie. Per l'intera squadra è stata l'occasione per un faccia a faccia.

