Arriverà domani la fumata bianca per la panchina della Paganese, ma ormai sembra fatta per Salvatore Campilongo. Il tecnico napoletano in mattinata ha incontrato il presidente Trapani e il ds Accardi presso la sede di via Filettine, raggiungendo di fatto un accordo di massima con il club azzurrostellato. Fra le parti c'è intesa economica e anche una visione comune circa le future mosse di mercato, alla vigilia dell'apertura della sessione invernale. Tuttavia, ci sarà ancora qualche ora di riflessione per l'ex allenatore della Cavese.

Il nodo da sciogliere resta quello dello staff tecnico, con Campilongo che vorrebbe essere affiancato anche in questa esperienza azzurrostellata dal suo vice Vanacore e dal preparatore atletico Salsano. L'aggiornamento è quindi a domani, quando il 59enne tecnico napoletano e la società si rivedranno e dovrebbe arrivare il sì, sempre più vicino. Da registrare nelle ultime ore anche un pressing su Campilongo da parte del nuovo consulente di mercato della Cavese, Antonio Schetter. L'amicizia fra i due, che insieme hanno condiviso proprio l'esperienza ai blufoncè, è forte, la posizione di Maiuri, nonostante i risultati sono in fase di miglioramento, resta in bilico, ma l'allenatore non si è lasciato bene con il patron Santoriello.

Nel frattempo, non è ancora ufficiale l'esonero di Alessandro Erra: dovrebbe diventarlo domani mattina. Il tecnico di Coperchia, al quale l'addio è stato comunicato telefonicamente, incontrerà la società nella giornata di domani per definire le modalità dell'interruzione del rapporto di lavoro. E forse anche per confrontarsi nuovamente con il presidente Trapani e il ds Accardi su ciò che non è andato. Nel pomeriggio, invece, l'incontro definitivo con Campilongo.

