Come l'anno scorso, Paganese-Catania ancora rinviata. Un caso più unico che raro di stessa gara rinviata, per il medesimo motivo (impraticabilità di campo), a distanza di un anno. Un violento acquazzone ha rovinato il manto erboso del Marcello Torre, già di per se non ottimale, e ha compromesso la disputa della partita. Dopo aver effettuato il riscaldamento, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi e da lì ne sono usciti soltanto, intorno alle 15, l'arbitro Colombo di Como e i due capitani Sirignano e Silvestri. Per tre volte il direttore di gara e i due difensori hanno effettuato dei sopralluoghi, decisivo quello delle 15.25 che ha indotto Colombo a rinviare la sfida a data da destinarsi. La pioggia, in quel momento, aveva anche concesso una tregua, ma a quel punto il terreno di gioco era comunque impraticabile.

Di Napoli, per la sua seconda gara in panchina, aveva scelto il solito 3-5-2 ma con una novità per reparto. Quella di Sirignano a comandare la linea difensiva, l'esordio dall'inizio per Stefano Antezza, con Onescu dirottato a destra, e il rientro di Guadagni da titolare, visti i problemi alla schiena per Mendicino. Nel Catania, invece, regolarmente in campo l'ex Reginaldo, con Manneh e Rosaia che avevano vinto i ballottaggi rispettivamente con Russotto e Dall'Oglio. Difficilmente la gara potrà essere recuperata già in settimana, più probabile uno slittamento a febbraio.

