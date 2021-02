Un pari scialbo ma utile per la Paganese, nel recupero della ventesima giornata (non disputata un mese fa per impraticabilità di campo) contro il Catania. Finisce 0-0 al Marcello Torre, con le emozioni tutte racchiuse nei primi 45', quelli di maggiore freschezza atletica. Poi nel secondo tempo si è giocato oggettivamente poco, con il rosso a Tonucci nel finale che ha evitato anche il forcing del Catania, quarto in classifica. Gli azzurrostellati, invece, mettono il naso fuori dalla zona playout, agguantando la Vibonese.

Come contro la Turris, la Paganese ha approcciato bene all'incontro e ha fatto la partita nella prima mezz’ora, con un Catania in leggera difficoltà, costretto ad aspettare nella propria metà campo e ripartire. L'occasione migliore arriva al quarto d'ora, con Raffini che arriva in maniera goffa sull'assist di Guadagni e manda alto a due passi dalla porta. La risposta del Catania sta in un colpo di testa di Golfo e in un tiro di Tonucci che terminano alti: poca roba per impensierire Baiocco.

Peggio ancora nella ripresa, con le squadre che danno vita ad un secondo tempo spezzettato ed avaro di emozioni. Nonostante le quattro punte in campo, il Catania non passa, mentre la Paganese, costretta a togliere anche Guadagni e senza ricambi offensivi in panchina, fatica a pungere come nel primo tempo. E così, dopo l'espulsione di Tonucci per un fallaccio inutile su Mattia, perde d'interesse anche il finale.

