E' emergenza in difesa e a centrocampo per la Paganese, attesa sabato pomeriggio al Torre da una sfida alquanto complicata con il Bari secondo in classifica. Contro la formazione di Gaetano Auteri, chiamata a non perdere ulteriore terreno dalla Ternana capolista, gli azzurrostellati dovranno ancora una volta fare di necessità virtù in più di una zona del campo. Ancora una volta a centrocampo, il reparto più in difficoltà in questa prima parte di stagione come rendimento dei singoli ma anche quello più bersagliato da infortuni e squalifiche. Ormai è assente da 40 giorni Alessio Benedetti, fermatosi per uno stiramento nel derby di fine ottobre con la Turris e che difficilmente rientrerà prima della pausa natalizia. Costretto a saltare il match con il Bari anche Danilo Gaeta, espulso nel corso della gara di domenica scorsa contro la Juve Stabia. Certo, rientrerà Bonavolontà in cabina di regia e sarà ancora confermato Scarpa (uno dei migliori contro le vespe), ma in panchina l'unico pronto a subentrare qualora ce ne fosse bisogno sarebbe solo Bramati.

Peggio va in difesa, dove per questa partita contro i galletti Erra dovrà rinunciare a due terzi del pacchetto arretrato titolare, con Schiavino unico superstite. Edoardo Sbampato, infatti, soffre ancora per un fastidio al collaterale destro che lo ha messo ko già nell'ultima gara, mentre nel finale della partita di Castellammare di Stabia si è fermato anche Sirignano, per un problema muscolare da valutare. Se anche il difensore nolano dovesse dare forfait, come appare ormai certo, gli azzurrostellati giocherebbero con un inedito reparto difensivo formato da Mattia, Schiavino e Cigagna.

