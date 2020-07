Con Alessandro Erra, che ha firmato il rinnovo per un'altra stagione ormai già la scorsa settimana, resta in sella alla Paganese anche lo staff tecnico dello scorso campionato. Per il terzo anno consecutivo, l'allenatore in seconda ed il preparatore dei portieri saranno Guido Di Deo e Carlo Pagliarulo. Entrambi iniziarono la loro avventura a Pagani con Luca Fusco, resistendo ai vari ribaltoni tecnici che si sono verificati negli ultimi campionati, proseguendo il loro lavoro sia sotto la guida di De Sanzo che con l'avvento, a marzo di un anno fa, proprio di Erra. Confermato anche il preparatore atletico, Pasquale D'Antonio, che si è unito al gruppo la scorsa estate. Domani pomeriggio il tecnico salernitano ed il suo staff terranno una conferenza stampa presso la sala stampa dello Stadio Marcello Torre.



In giornata, il club azzurrostellato ha aggiornato anche lo staff tecnico del settore giovanile scelto dal responsabile Giuseppe Caiazzo. Al fianco del confermato coordinatore dell'area tecnica Enzo Veneruso, quest'anno lavorerà Saverio De Rienzo. Confermati gli allenatori, con un avvicendamento fra Salvatore Matrecano e Sossio Finestra. L'ex tecnico della prima squadra, rimasto nel giro delle giovanili dopo l'esonero di due anni fa, allenerà la formazione Berretti (con Gennaro De Francesco allenatore in seconda), mentre mister Finestra passa alla compagine U17, con Maurizio Morra vice. Resta alla guida dell'U15 Gabriele Omobono, mentre Salvatore Tarantino e Ciro Cozzolino saranno gli allenatori rispettivamente di U16 e U14 (regionali). Il preparatore dei portieri sarà Gabriele Vigliotti per tutte le formazioni, i collaboratori dell'area atletica Claudio De Michele e Mirco Esposito. © RIPRODUZIONE RISERVATA