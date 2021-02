Paganese: continuità e solidità Gli ingredienti per uscire dai playout

La Paganese continua a dare continuità. Contro il Catania è arrivato il quarto risultato utile consecutivo per la prima volta dall'inizio della stagione. Uno 0-0 positivo ed anche con qualche rimpianto per l'occasione di Raffini nel primo tempo. Lello Di Napoli può essere soddisfatto e "orgoglioso", come preferisce sottolineare, della sua squadra: "Abbiamo disputato una gara strepitosa ed importante, credo che il primo tempo sia stato migliore, costruendo delle possibilità per passare in vantaggio mentre la ripresa è stata di grosso sacrificio ma anche lì ho visto una grande squadra che saputo soffrire e ripartire, senza abbassarsi. Dopo la gara i ragazzi erano rammaricati perché stiamo portando una mentalità diversa, senza accontentarci mai, ci prendiamo il pari con umilità. Eravamo le vittime sacrificali prima, oggi invece siamo una squadra vera e ce la giochiamo alla grande".

Il vero segnale di svolta è il terzo clean sheet di fila, con gli azzurrostellati che invece - dopo il ko di Cava - avevano la peggior difesa del campionato. Ora Baiocco non subisce gol da 310', ossia dal momentaneo vantaggio di Plescia della Vibonese nel match del Torre poi ribaltato dagli azzurrostellati. Il portiere romano è riuscito a restare imbattuto nelle ultime tre gare con Virtus Francavilla, Turris e Catania: "Il segreto? Io penso che abbiamo giocatori bravi e forti - ammette Di Napoli che non erano brocchi prima. Io e lo staff abbiamo apportato modifiche sui calci piazzati, ora marchiamo a uomo, mentre prima erano abituati a zona. Si è alzata la soglia dell’attenzione e sono contento della mia squadra. Anche col Catania non abbiamo subito tiri in porta, facendo una grande fase difensiva".

