Paganese in crisi, terzo ko di fila: 1-0 contro il Monterosi

Ancora una sconfitta senza trovare la via del gol per la Paganese. Finisce 1-0 al Rocchi contro il Monterosi, per gli azzurrostellati è crisi vera perchè - a parte i tre ko consecutivi - sono le prestazioni a mancare, oltre ad un atteggiamento fin troppo remissivo per la Paganese. A decidere il match un colpo di testa di Costantino nel finale del primo tempo, dopo una serie di occasioni sciupate fra imprecisione e parate di Paolo Baiocco, ancora una volta l'unico a salvarsi. E anche nella ripresa, è stato il Monterosi a sfiorare il raddoppio, mai pericolosa con i suoi attaccanti e di conseguenza mai vicina al pareggio.

Sicuramente le assenze hanno avuto il loro peso, costrigendo Grassadonia a schierare una formazione priva di numerosi titolari, ma non spiegano una prova indecorosa. Baiocco salva in avvio su Polidori e Costantino, il quale poi sciupa due chance mandandole sull'esterno della rete, fino all'1-0. E anche prima dell'intervallo, il Monterosi va vicino al raddoppio con i suoi attaccanti. La reazione della Paganese non c'è neppure nella ripresa, i laziali vincono la terza sfida consecutiva.

IL TABELLINO

MONTEROSI (3-5-2): Borghetto (11’st Alia); Mbende, Rocchi, Piroli; Verde, Franchini, Di Paolantonio, Adamo (37’st Parlati), Cancellieri (37’st Polito); Polidori, Costantino (44’st Caon).

A disp.: Buono, Luciani, Tartaglia, Nasini, Tonetto, Zakaria, Buglio. All.: D’Antoni.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Scanagatta (12’st Sbampato), Schiavi, Bianchi; Zanini, Volpicelli (18’pt Sussi), Tissone, Firenze, Manarelli (32’ Viti); Guadagni (32’st Vitiello), Castaldo.

A disp.: Pellechia, Caruso, Perlingieri, Pica, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

ARBITRO: Marini di Trieste

RETE: 39’pt Costantino (M).

NOTE: Ammoniti: Franchini, Polidori (M), Scanagatta, Sbampato (P). Angoli: 3-4. Recupero: 1’pt e 4’st.