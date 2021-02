Un innesto di esperienza per provare a dare certezze ad un'intera squadra che si è ritrovata all'ultimo posto in classifica. Domenica sarà già fra i pali Paolo Baiocco, l'estremo difensore romano arrivato in settimana dopo una telenovela lunga quasi otto mesi. Un "regalo" a Lello Di Napoli, che lo ha scartato volentieri, rivolgendo un plauso alla società: «Abbiamo deciso di apportare una modifica al gruppo, prendendo un giocatore di esperienza. La società è stata brava nel prendere un portiere che già conosceva la squadra e di grande affidabilità, che si inserisce in un gruppo già affiatato, valutiamo le sue condizioni che sono ottime», le parole del tecnico. Con Baiocco da titolare, ovviamente, cambia anche il discorso under, che la Paganese non accantonerà: «Noi dobbiamo cercare sempre di ottimizzare le risorse, sia sotto l'aspetto dei risultati che dei giovani. Abbiamo degli under validi, durante la settimana lavoriamo con grande attenzione, cercheremo di mettere in campo la formazione che soddisfi le esigenze societarie e del campo».

Dopo il derby con la Cavese, all'orizzonte c'è un altro scontro diretto di grande importanza, contro una Vibonese in crisi e non più in acque tranquille come qualche mese fa. Alla Paganese il compito di coinvolgere nel discorso salvezza un'altra concorrente: «La Vibonese è una signora squadra, ha fatto un buon girone di andata, ha 22 punti ed è una squadra da rispettare. Io però guarderei a noi, ci stiamo preparando bene, siamo consapevoli che dobbiamo tirarci su, dobbiamo portare dalla nostra parte tutti gli eventi positivi. Sono convinto che faremo una grande prestazione, ci giocheremo una grande partita».

