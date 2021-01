Da Campilongo... a due suoi vice. La Paganese è passata dall'avere in pugno Salvatore Campilongo, poi passato alla Cavese, ad affidare la sua panchina - non prima di aver richiamato Erra per poi esonerarlo definitivamente ieri - al suo storico vice Lello Di Napoli. Quest'ultimo, a sua volta, avrà come collaboratore tecnico un ex bandiera della Cavese, Alessandro Tatomir, capitano degli aquilotti proprio ai tempi della prima avventura di Campilongo con i metelliani e che con lui ha iniziato (da vice) il secondo capitolo della sua vita calcistica. Quello dell'ex centrocampista sarà l'unico volto nuovo nello staff tecnico azzurrostellato.

Con l'esonero di Alessandro Erra, non muterà la squadra di collaboratori che affiancherà il nuovo trainer Lello Di Napoli. Sono stati infatti confermati l'allenatore in seconda Guido Di Deo e il preparatore dei portieri Carlo Pagliarulo, alla loro terza stagione in azzurrostellato visto che arrivarono insieme a Luca Fusco. Resta anche il preparatore atletico Pasquale D'Antonio, al secondo anno alla Paganese. Nessuna preclusione circa lo staff da parte di Lello Di Napoli - come era prevedibile - ma solo la richiesta di poter inserire nel gruppo dei collaboratori Alessandro Tatomir.

Domani mattina, alla vigilia quindi del derby con la Casertana, ci sarà anche la presentazione del nuovo allenatore della Paganese: sarà presentato, presso la Sala Stampa Salvatore Scarano dello stadio Marcello Torre, quindi in presenza, per la prima volta in stagione.

