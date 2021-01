Nel comunicare ufficialmente l'esonero di Alessandro Erra, avvenuto in maniera brusca nella serata di ieri, la Paganese ha annunciato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Raffaele Di Napoli. Il 54enne tecnico napoletano ha trovato l'accordo in mattinata col club azzurrostellato, dopo essere stato allertato nelle scorse ore. Il comunicato del club non fa riferimento alla posizione dello staff tecnico, con quello attuale che potrebbe affiancare Di Napoli in questa sua nuova avventura. Per Di Napoli si tratta di un ritorno alla Paganese: nella stagione 2001/2002 arrivò come vice di Sasà Amato, per poi assumere la guida tecnica a metà campionato, raggiungendo una tranquilla salvezza nel campionato di Serie D.

LA CARRIERA - In seguito Di Napoli è stato a lungo vice di Salvatore Campilongo sulle panchine di Cavese, Foggia, Empoli, Frosinone ed Ischia, per poi ricoprire lo stesso ruolo con Nello Di Costanzo a Barletta ed Arturo Di Napoli al Messina. In Sicilia, vista la squalifica di Re Artù a campionato in corso, divenne allenatore capo per le ultime gare del campionato 2015/2016. Nella stagione successiva passò all'Akragas in C, dove rimase per un anno e mezzo, mentre nell'ottobre 2018 subentrò al Latina, concludendo il primo campionato e venendo esonerato dopo sette partite nello scorso torneo di Serie D.

