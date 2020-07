La conferenza stampa di "presentazione" di Alessandro Erra ha fornito parecchi spunti - anche di mercato - a cominciare dai rinnovi con i giocatori che hanno concluso lo scorso campionato. Il ds Guglielmo Accardi ha di fatto annunciato il prolungamento del rapporto con il capitano Francesco Scarpa, che dovrà solo formalmente mettere nero su bianco: su questo, non ci sono mai stati dubbi, considerato il legame fra il giocatore e la società. Contestualmente l'operatore di mercato azzurrostellato ha anche parlato di un «discorso avanzato» con il portiere Paolo Baiocco, manifestando un certo ottimismo affinchè l'affare si possa concludere in maniera positiva. «Per il resto non abbiamo in programma nessun'altra intenzione di rinnovo», ha poi proseguito Accardi. Il grande nome escluso è quindi quello di Giorgio Capece. Il centrocampista ex Ascoli e Juve Stabia, giunto un anno e mezzo fa in azzurrostellato, è stato uno dei migliori delle ultime due stagioni della Paganese e un suo prolungamento appariva scontato, oltre che meritato.



Evidentemente non si era sulla stessa lunghezza d'onda in sede di accordo sulla chiusura dello scorso anno, nonostante ognuno ritiene di aver fatto la propria parte, e quindi le parti non hanno (ancora) intavolato alcuna trattativa per un rinnovo. La porta, però, non è affatto chiusa. Perché se Capece resterebbe volentieri almeno un altro anno a Pagani, dove si è trovato bene ed oggettivamente ha fornito prestazioni sempre di un certo livello, è pur vero che in società c'è consapevolezza di non volersi privare di un elemento di sicura affidabilità, che poi dovrebbe essere sostituito a dovere. E' probabile, dunque, che nei prossimi giorni ci si possa riaggiornare. © RIPRODUZIONE RISERVATA