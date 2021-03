Paganese, diversi dubbi per Di Napoli «Non saremo la vittima del Bari»

Prima della sosta, che coincide con il turno pasquale, la Paganese avrà una montagna da scalare contro un Bari che, pur non passando uno dei suoi migliori periodi, resta un ostacolo duro. Lello Di Napoli non parte già sconfitto, ma sa che potrebbe non bastare neppure una grande prestazione per uscire coi punti dal San Nicola: "E' una sfida sulla carta proibitiva, ma in noi c'è voglia di rivalsa, vogliamo continuare a credere in qualcosa di bello. Attraverso la prestazione ed il sacrificio, cercheremo di fare una grande partita. Dobbiamo giocare e ragionare di squadra, perchè solo così possiamo mettere in difficoltà una corazzata composta da giocatori che hanno fatto categorie superiori. Poi dobbiamo essere bravi ad arginare i loro attacchi e a ripartire con grande veemenza per provare ad essere propositivi. Il Bari arriva da qualche risultato negativo e sicuramente sarà un avversario arrabbiato, noi però non siamo la vittima sacrificale e dobbiamo farci trovare pronti per giocarci le nostre possibilità".

Il tecnico campano ritrova Ettore Mendicino, di nuovo nell'elenco dei convocati dopo la squalifica scontata proprio nel derby di domenica scorsa contro la Juve Stabia. Tuttavia, non dovrebbe partire dall'inizio, visto che come partner di Diop in attacco sembra favorito Giuseppe Guadagni, che avrebbe superato anche la concorrenza di Raffini. Non è l'unico dubbio che Di Napoli scioglierà solo poco prima del match, perchè in difesa e sulla corsia destra potrebbero essere preferiti Cigagna e Mattia a Schiavino (o Sirignano) e Carotenuto. Come regista, Di Napoli difficilmente riproporrà Volpicelli, con Gaeta e Bramati a contendersi la maglia da titolare. Saranno assenti Campani, Perazzolo, Esposito, Scarpa, Criscuolo e Cernuto

CONVOCATI

Baiocco, Bovenzi, Fasan, Carotenuto, Cigagna, Curci, Di Palma, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Squillace,Antezza, Bonavolontà, Bramati, Mattia, Gaeta, Onescu, Volpicelli, Diop, Guadagni, Raffini, Zanini, Mendicino.