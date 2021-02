Rivitalizzata dal successo in casa contro la Vibonese, che l'ha portata al quartultimo posto abbandonando l'ultima piazza, la Paganese si appresta ad affrontare una trasferta che è fra le più scomode della storia recente degli azzurrostellati. In casa della Virtus Francavilla, infatti, la Paganese non solo non ha mai vinto (strappando un solo pareggio nella stagione 2017/18 con De Sanzo all'esordio in panchina), ma non ha neppure mai segnato nei quattro precedenti (con tre vittorie dei biancazzurri).

Lello Di Napoli dovrà fare i conti con qualche assenza, a cominciare da quella tanto pesante quanto inedita di Tommaso Squillace. Il terzino sinistro, uno dei migliori nelle ultime sfide ed a segno contro la Vibonese nel match di domenica, è stato squalificato per un turno in quanto era diffidato ed è stato ammonito e salterà il match del Giovanni Paolo II. Per la prima volta in questa stagione, in cui è stato sempre presente da titolare, la Paganese dovrà sopperire alla sua assenza. Più che il giovane Curci, sostituto naturale ma che ha giocato poco finora, è favorito Zanini a partire sulla fascia mancina di centrocampo. Fuori dalla lista dei convocati anche Cernuto e Volpicelli, per infortunio. Pertanto, in difesa ritornerà Marco Schiavino da titolare dopo quasi un mese: l'ultima volta in campo dal 1' era stata con la Casertana. Completeranno il reparto Sbampato e Sirignano, in vantaggio su Cigagna. A destra ancora Carotenuto, mentre Gaeta tornerà nella sua posizione di mezz'ala sinistra, con Bramati in cabina di regia; intoccabile Onescu. Davanti ancora la coppia Diop-Raffini, ma dovrebbe crescere il minutaggio di Mendicino e Guadagni.

I CONVOCATI

PORTIERI

Baiocco, Campani, Fasan

DIFENSORI

Carotenuto, Cigagna, Curci, Esposito, Mattia, Perazzolo, Sbampato, Schiavino, Sirignano.

CENTROCAMPISTI

Antezza, Bonavolontà, Bramati, Gaeta, Onescu, Scarpa, Zanini.

ATTACCANTI

Diop, Guadagni, Mendicino, Raffini

