Vigilia di derby, ma anche giornata di presentazione per la Paganese. E' iniziato un nuovo corso tecnico per gli azzurrostellati, che a metà settimana hanno dato il benservito ad Alessandro Erra per affidare la panchina a Lello Di Napoli. L'allenatore napoletano, che 20 anni fa cominciò la sua avventura in panchina (prima da secondo e poi da primo nel finale di stagione) proprio alla Paganese, ha affermato di avere come garanzia proprio la società: "Credo di essere venuto in una delle società migliori di Lega Pro. La Paganese è una buona squadra, ha valori inespressi, spero di tirare fuori il meglio, perchè voglio una squadra con entusiasmo, determinazione, che anche se sbaglia vuole recuperare subito. Poche chiacchiere e tanto lavoro per rendere semplici anche le cose difficili. La marcia in più ce la darà Trapani, sono molto convinto che lo staff dirigenziale sa cosa fare, a loro ho chiesto che deve esserci gente con motivazione".

Sul mercato l'allenatore azzurrostellato ha dichiarato di avere massima fiducia nell'operato del ds Guglielmo Accardi: "Io sono stato chiamato per allenare, il ds e il presidente conoscono il tipo di gioco che intendo fare. Chi verrà, deve avere le giuste motivazioni. Questa è una squadra giovane - le parole di Di Napoli - però mi aspetto una risposta importante anche dagli esperti, perchè i senatori devono trascinare i ragazzi e questi ultimi, a loro volta, essere umili. Dobbiamo togliere la parola "perdere" dal nostro vocabolario e trasformarla in "imparare" perchè da ogni sconfitta dobbiamo trarre insegnamento".

Per Di Napoli subito un test importante in chiave salvezza, in casa contro la Casertana: "Loro sono avvantaggiati perchè arrivano da una vittoria, pesante contro il Catania, la rosa è valida, con giocatori d'esperienza, ad oggi psicologicamente è più avanti rispetto a noi. Proveranno a giocarsela, sfruttando il fatto di essere in rampa di lancio, ma avranno rispetto. Per noi è una gara importante, sappiamo come affrontarla, la differenza è che domani dobbiamo avere umiltà ed orgoglio per ottenere un grande risultato".

