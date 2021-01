Volto nuovo in attacco per la Paganese: si tratta di Simone Raffini, classe '96, proveniente dalla Fermana: la formula è quella del prestito di sei mesi. L'attaccante, cresciuto nelle giovanili del Cesena con cui ha anche esordito in Serie B, in terza serie ha vestito le maglie di Pordenone, Lucchese, Pontedera e Ravenna nelle ultime due stagioni (124 presenze e 7 reti, in totale). Gli ultimi gettoni li ha inseriti con la maglia della Fermana, dove si è trasferito lo scorso settembre firmando un contratto biennale. In questa prima parte di stagione Raffini è sceso in campo in 16 occasioni, di cui solo tre da titolare, totalizzando poco più di 400' e restando a secco.

Un nuovo rinforzo nel pacchetto avanzato, quindi, per Lello Di Napoli, in quello che sembrava essere il reparto con minore esigenza di restyling ma che - numericamente - è il secondo peggior attacco del campionato (14 gol realizzati). Raffini è un giovane, ma comunque non più under, e soprattutto col suo arrivo sale a sei il numero degli attaccanti a disposizione del tecnico napoletano. Non sono escluse, quindi, uscite nel reparto offensivo. Raffini indosserà la maglia numero 32 e si aggregherà alla squadra dopo aver effettuato i test Anti-Covid.

