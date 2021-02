La classifica dice che i valori in campo sono diversi, ma Paganese e Teramo arrivano alla sfida del Bonolis da due momenti diametralmente opposti. E, paradossalmente, sono proprio gli azzurrostellati a giungere meglio alla gara in programma domani pomeriggio alle 17.30 (che chiuderà il quadro della giornata). Nelle ultime sei partite, la Paganese ha raccolto 11 punti che hanno svoltato - per ora - la stagione degli uomini di Di Napoli, passati a margine della zona playout. Il Teramo, invece, ne ha totalizzato solo 3, che hanno fatto perdere qualche certezza alla squadra di Massimo Paci, oltre che l'imbattibilità casalinga nel match col Potenza di dieci giorni fa. Per questo non sarà una partita facile per la Paganese, una partita ricca di insidie e con l'incentivo di riscattare l'amaro ko dell'andata, maturato nei minuti finali a causa di un gol contestato dopo una giornata frenetica.

Lello Di Napoli potrà nuovamente contare su Ettore Mendicino, che è regolarmente stato convocato ed è probabile che possa essere utilizzato a gara in corso. In attacco, infatti, Diop è certo di una maglia da titolare avendo saltato la partita col Catania per squalifica; al suo fianco uno fra Raffini e Guadagni. In difesa, ancora fuori Cernuto, giocheranno i tre che sono scesi in campo mercoledì, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi Gaeta dal 1', con Mattia che insidia Carotenuto sulla corsia destra (possibile se giocasse Guadagni in attacco per la questione under). Non convocati Volpicelli, in fase di recupero dall'infortunio, Perazzolo, Fasan e il capitano Scarpa.

PORTIERI

Baiocco, Bovenzi, Campani.

DIFENSORI

Cigagna, Curci, Di Palma, Esposito, Mattia, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Squillace.

CENTROCAMPISTI

Antezza, Bonavolontà, Bramati, Carotenuto, Gaeta, Onescu, Zanini.

ATTACCANTI

Diop, Guadagni, Mendicino, Raffini.

