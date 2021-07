La Paganese annuncia il ricorso contro l'esclusione dalla Serie C

La Paganese, esclusa dal campionato dalla Covisoc in prima battuta, promette battaglia studiando la strategia giusta. Un weekend di studio per i legali della società azzurrostellata, già attivati nella serata di giovedì dopo il parere negativo dell'organo di vigilanza della Figc. Ingarbugliata la questione della Paganese, la cui domanda di iscrizione era completa ma integrata da un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un diniego dell'Agenzia delle Entrate. A tal proposito, nei giorni successivi, il club azzurrostellato aveva ottenuto decreto di sospensione dall'organo di giustizia tributaria, che però non è bastato per superare lo scoglio della Covisoc.

Il club ha annunciato anche ufficialmente che farà scattare un ricorso avverso l'esclusione dal campionato, «comunicando di essersi già attivata secondo le modalità previste». La società del presidente Trapani parla di «un presunto mancato rispetto di alcuni criteri economico-finanziari, inerenti alla domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C», segno che è abbastanza fiduciosa.