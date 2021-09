Paganese, ribaltone in panchina: via Di Napoli, torna Grassadonia

Gli otto gol subiti in tre partite, la sconfitta di Latina macchiata da una brutta prestazione, ma soprattutto un feeling mai sbocciato con il coordinatore dell'area tecnica Cocchino D'Eboli. Per questi motivi è già finita l'esperienza di Lello Di Napoli sulla panchina della Paganese. Chiamato lo scorso gennaio per salvare una squadra quasi ultima in classifica, ci è riuscito dopo un pazzo playout ma non ha reso in queste prime due giornate...

